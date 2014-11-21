مستوطنون يهاجمون اهالي قرية الطور في القدس المحتلة

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، اهالي قرية الطور بالقدس المحتلة بأداء حركات استفزازية تطورت لعراك اصيب فيه مستوطنان بقضيب حديدي.

ونقلت وكالة 'وفا' عن شهود عيان بأن حوالي ٨ مستوطنين تمركزوا عند مفرق قرية الطور وبدأوا بممارسة حركات استفزازية اثارت اهالي القرية ما ادى الى نشوب عراك استدعى فيه المستوطنون آخرين من القاطنين في مستوطنة 'بيت اوروت' الجاثمة على اراضي حي الصوانة الملاصق.

واضافت المراسلة: دافع اهالي القرية عن انفسهم وتطور الاستفزاز الى عراك اصيب فيه مستوطنان اصابات طفيفة بقضيب حديدي وليس حادث طعن كما ادعت بعض المواقع العبرية.