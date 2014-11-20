مصر ترحب بدعوة السعودية لدعم اتفاق مصالحة خليجي ينهي الخلاف مع قطر

رحبت مصر يوم أمس، الأربعاء، باتفاق بين دول خليجية لإنهاء خلاف مع قطر، استجابة لدعوة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

وجاء الإعلان المصري في بيان من رئاسة الجمهورية ردا على بيان أصدره الملك عبد الله في وقت سابق الأربعاء يدعو فيه القاهرة لدعم اتفاق الرياض التكميلي بين السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر.

وقالت البيان المصري "استقبلت مصر بترحيب كبير البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي... وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة والتي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي."

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق الأربعاء ناشد الملك السعودي المصريين قيادة وشعبا "للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي."

وقال بيان الرئاسة المصرية: "نتطلع معا إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي وتبث الأمل والتفاؤل في نفوس شعوبنا."

يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة والدوحة قد تدهورة منذ عزل الجيش الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في حين أن السعودية والإمارات والبحرين من أبرز داعمي الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي.

وقد أعادت الدول الثلاث سفراءها إلى الدوحة هذا الأسبوع بعد تسوية خلافها مع قطر، وذلك بعد أن تم سحبهم من الدوحة في آذار (مارس) الماضي.