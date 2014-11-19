تعليم غزة تعلن مشاركتها في مشروع « إبراء ذمم شهداء العدوان »

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي استعدادها للمشاركة في مشروع إبراء ذمم شهداء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة وسداد الديون المالية التي عليهم.

جاء ذلك خلال استقبال د. زياد ثابت وكيل الوزارة وفداً من هيئة الزكاة الفلسطينية التي تنوي إطلاق مشروع إبراء ذمم الشهداء خلال الفترة المقبلة تحت عنوان حملة رد الجميل لشهداء العدوان الصهيوني.

وجرى خلال اللقاء نقاش حول المشروع ومدي مساهمة وزارة التعليم فيه.

وأشاد د. ثابت بهذا المشروع الوطني الذي يحافظ على عهد الشهداء ويعزز ثقافة وقوف المجتمع خلف شهدائه وأبطاله وسداد ديونهم عملاً بتشريعنا الاسلامي، مؤكداً أهمية مشاركة وتبني جميع أقطاب المجتمع لهذا التوجه.

وقال د.ثابت:” لا مانع من أن تقوم الوزارة بالترويج والتثقيف للمشروع، وجمع المعلومات المطلوبة، وكذلك جمع التبرعات اللازمة، وأضاف:” نحن كوزارة مع تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على وضع خطة ومنهجية معينة للعمل بمشاركة وزارات وجهات أخرى يمكن أن تسهم في الأمر.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على مشاركة الوزارة في المشروع وترشيح أ. زكريا الهور مدير عام الانشطة بالوزارة ضمن اللجنة التحضيرية كما تم الاتفاق على استمرار الاتصال والتواصل.