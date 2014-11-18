مراعاة للوضع الطارئ في القدس..بحر: تعليق جلسة التشريعي غدا الأربعاء

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. احمد بحر تعليق جلسة المجلس التشريعي غدا الأربعاء، استجابة لتدخلات حميدة، ومراعاة للوضع الطارئ في القدس وإرجائها إلى موعد لاحق.

وأوضح بحر في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم " نسخه عنه ، اليوم الثلاثاء، تمسك المجلس التشريعي بعقد جلساته وتفعيلها باعتبارها استحقاق دستوري ووطني من خلال اتفاق المصالحة وسلطة منتخبة من الشعب الفلسطيني حتى يقوم بدوره في التشريع والرقابة و متابعة التطورات على الساحة الفلسطينية سواء كان في القدس والمصالحة والأعمار واللاجئين والاستيطان وغيرها.

يذكر أن رئاسة المجلس التشريعي أعلنت في وقت سابق إعادة تفعيل المجلس حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ودعت الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة إلى حضور جلسة له يومي الأربعاء والخميس المقبلين.