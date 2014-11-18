مهنا: علينا أن نجعل وجود الاحتلال على ارضنا خاسر

باركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العملية البطولية، التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء في كنيس يهودي في القدس المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د. رباح مهنا إن هذه العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتزايدة بحق القدس والأقصى.

وأضاف مهنا في تصريحات صحفية " يجب أن نجعل وجود الاحتلال على أرضنا مشروع خاسر، من خلال توحيد جهودنا وإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مطالبا قيادة حركتي فتح وحماس بالوحدة وتشكيل قيادة موحدة لتحقيق أهداف شعبنا.

ودعا السلطة إلى وقف التنسيق الأمني، وتكثيف المقاومة، وكذلك العمل الدبلوماسي الذي يعمل على ملاحقة الاحتلال في كل المحافل، مطالبا الشعوب العربية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه ودحر الاحتلال .

وكان فلسطينيين يحمل أحدهما مسدساً والآخر سكيناً وبلطة دخلا إلى كنيس يهودي في حي "هار نوف" لليهود المتدينين وبدءا بإطلاق النار وطعن المستوطنين المتواجدين في المكان ما تسبب بمقتل 4 في المكان وإصابة 12 بجراح 5 منهم بجراح خطرة.