اليمين الصهيوني يرفض تأجيل يهودية الدولة

ذكرت القناة العاشرة العبرية، ان قرار وزيرة القضاء تسيبي ليفني، ارجاء بحث مشروع قانون القومية، الذي يصف الكيان بأنه لليهود فقط، أثار ردود فعل صاخبة في اوساط اليمين الصهيوني، الذي اعتبر انه لا يوجد ما يبرر تأجيل بحث مشروع القانون.

وعقّب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على قرار تأجيل بحث القانون قائلا "ان إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وهذا أمر أساسي ومهم لمستقبل اليهود في إسرائيل"، مؤكدا ان مشروع القانون سيبحث مجددا في الحكومة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد، رئيس حزب "البيت اليهودي" المتطرف نفتالي بينيت قوله، انه لم يعد يلتزم بائتلاف حكومي لحين تمرير مشروع القانون، فيما اتهم عضو الكنيست داني دانون، ليفني بأنها تحاول جر الحكومة التي يقودها الليكود إلى اليسار.

بدوره، قال عضو الكنيست زئيف إلكين، الذي يقف وراء طرح مشروع القانون، ان اعتماده امر ضروري، خصوصا في ظل وجود جهات تسعى إلى إلغاء حق اليهود بوطن قومي، وترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.