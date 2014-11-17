الاحتلال يمنع لجنة التحقيق الدولية من الوصول لغزة

قالت حركة "حماس" إن منع دولة الاحتلال وصول لجنة التحقيق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى قطاع غزة "محاولة للتغطية على جرائم الحرب" التي ارتكبتها خلال حربها الأخيرة على القطاع".

وقال المتحدث باسم "حماس" سامي أبو زهري، إن الموقف الإسرائيلي من لجنة التحقيق الدولية "يدل على الإمعان في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

وطالب أبو زهري في بيان اللجنة الأممية بـ"التمسك بحقها في الوصول إلى قطاع غزة وعدم فتح أي تحقيقات خارج القطاع لأن هذه الآلية ستؤدي للحيلولة دون معاينة الجرائم البشعة في مسرح الجريمة والوقوف على حجم الفظائع ضد الإنسان الفلسطيني وممتلكاته".

كما طالب السلطة الفلسطينية، بتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على السماح للجنة الأممية بالعمل بشكل حر ومباشر".

وأعلنت "إسرائيل" قبل أيام أنها رفضت طلبا من لجنة التحقيق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان الدولي للدخول إلى أراضيها والضفة الغربية وقطاع غزة من الأردن في إطار مهمتها.

وقالت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" في حينه، إن "إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق الأممية بوصفها غير نزيهة واستنتاجاتها معروفة مسبقاً نظرا للمواقف المنحازة التي يتخذها المجلس من إسرائيل".

وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي قرر في 23 تموز (يوليو) الماضي تشكيل لجنة للتحقيق في "انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم" خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويترأس لجنة التحقيق وليام شاباس وهو أستاذ قانون دولي في لندن، وهي مكلفة بإعداد تقرير مكتوب عن تحقيقاتها في آذار (مارس) المقبل، ويتم عرضه على مجلس الأمن الدولي.