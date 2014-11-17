غداً : إضراب شامل للوزارات والمدارس بغزة

أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة، عن قرارها اعتبار غدا الثلاثاء الثامن عشر من الشهر الجاري إضراب شامل تغلق فيه أبواب كافة المؤسسات الحكومية والمدارس والوزارات والمديريات التابعة لها.

وأعربت نقابة الموظفين في بيان صحفي، عن شكرها وفخرها بالموظفين على دورهم في خدمة أبناء شعبهم رغم تنكر حكومة التوافق الوطني لحقوقهم وحرمانهم من صرف رواتبهم، مؤكدةً أنَّها على عهدِها في الدفاع عن الموظفين وستبقى أمينة على حقوقهم ومصالحهم.

ودعت النقابة الموظفين للالتفاف حول نقابتهم والمشاركة في فعالياتها النقابية حتى نَيل جميع الحقوق الوظيفية، مطالبةً مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والفعاليات الوطنية والنقابات والأحزاب الفلسطينية للوقوف مع موظفي غزة لنيل حقوقهم.

وأكدت، على ضرورة تَحَمُّل حكومة التوافق الوطني مسؤولياتِها الوطنية والقانونية والإنسانية تُجاه موظفي غزة وصَرفَ رواتبهَم كاملةً وبالتزامن باعتبارِهم جزءاً أصيلاً من موظفي الدولة، مشيرةً إلى استمرار فعالياتها المطلبية والإعلامية حتى نيل كل الحقوق.