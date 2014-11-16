ملتقطو الـ'سيلفي' مضطربون عقليا !

بعد انتشار ظاهرة الـ”سيلفي” واجتياحها العالم بأسره أكدت الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين (APA) رسميا أن أخذ الصور الذاتية أو”السيلفي”هو “اضطراب عقلي”، وذلك خلال المجلس السنوي لاجتماع المدراء في شيكاغو.

ويسمى هذا الاضطراب الجديد “سلفيتيس” (selfitis)، ويعرف بأنه الرغبة الكبرى في التقاط الصور الذاتية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعويض عن عدم وجود الثقة بالنفس ولسد الفجوة في العلاقة الحميمة، وقالت الجمعية إن هناك 3 مستويات من الاضطراب منها الخفيفة وهي التي يتم فيها التقاط صور لا تقل عن 3 مرات في اليوم، ولكن لا يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصل مستوى الاضطراب إلى درجة الحاد عند التقاط صور لا تقل عن 3 مرات في اليوم، ويتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. أما المستوى المزمن فيكون عندما يصل الـ”سلفيتيس” إلى درجة لا يمكن فيها السيطرة على الرغبة في التقاط الصور الذاتية على مدار الساعة، ونشر الصور على مواقع التواصل أكثر من 6 مرات في اليوم. ووفقا لرابطة الطب النفسي فإنه لا يوجد حاليا أي علاج لهذا الاضطراب.

وسهل توافر أجهزة الاتصال الذكية الأمر على الكثير ممن يحبون التقاط الصور لأنفسهم ومن ثم مشاركتها عبر مواقع التواصل. ويعتبر محرك البحث “ياهو” أنه سنة 2014 ستلتقط حوالي 880 مليار صورة أي 123 صورة لكل واحد من سكان الأرض. ويتوقع أن يكون أغلبها من نوع “سيلفي”.

يذكر أن قاموس أوكسفورد الإنكليزي توج تعبير سيلفي “كلمة العام 2013” وأعطاها تعريفا مفاده “صورة ملتقطة ذاتيا بواسطة هاتف ذكي أو ويبكام وتنشر على موقع للتواصل الاجتماعي”.