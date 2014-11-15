زعيم المعارضة « الإسرائيلية »: « نتنياهو » مسؤول عن غضب الفلسطينيين

حمل زعيم المعارضة، ورئيس حزب "العمل" "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتصوج، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن المظاهرات، التي اندلعت مؤخرا بالقرى والمدن العربية في "إسرائيل".

وقال هرتسوج، في تصريحات نقلتها الإذاعة "الإسرائيلية" العامة، السبت، إن "مَن يصب الوقود على النار لا يجوز له أن يستغرب تصاعد ألسنتها".

وكانت العديد من القرى والمدن العربية في إسرائيل شهدت، خلال الأيام الأخيرة، مسيرات ومظاهرات بعد أن قتلت الشرطة الإسرائيلية، السبت الماضي، الشاب العربي، خير الدين حمدان، في بلدة كفر كنا، بعد أن قالت الشرطة إن حياة أفرادها كانت معرضة للخطر، وهو ما نفاه القادة العرب في إسرائيل مستندين إلى تسجيل للحادث التقطته إحدى كاميرات المراقبة في المكان.

ورأى هرتسوغ أن "الأحداث تصاعدت بسبب عرض نتنياهو الساخر على المتظاهرين المندِّدين بإسرائيل والمساندين للدولة الفلسطينية بالانتقال إلى أراضي السلطة الفلسطينية"، حسبما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة.