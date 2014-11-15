نيمار مستقبل برشلونة والدليل هو العقد الجديد

أجمعت إدارة نادي برشلونة على أن نيمار يمثل وجه النادي الكتالوني في السنوات المقبلة، وأن مشروعهم التسويقي والرياضي يجب أن يبنى من حوله، وبالتالي لا بد من تجديد عقده وتحسين الشروط فيه.



صحيفة سبورت الكتالونية نقلت هذه الأنباء وقالت إن اللاعب الذي يتطور على الصعيدين الرياضي والبدني سيبدأ مفاوضات تجديد عقده، وأن الإدارة تريد إنهاء هذه المفاوضات قبل نهاية هذا العام، حيث يريدون تمديد المدة لتصل إلى 2020 بدلاً من مدة 2018 الحالية.



وعلى الصعيد المالي، فعلى الأغلب سيتم رفع أجر نيمار بشكل كبير، مع توقعات بأن يتساوى مع ليونيل ميسي، ويدعم هذا التغيير بداية نيمار القوية هذا الموسم واحتلاله صدارة الهدافين للفريق.



نيمار يعد أحد أكثر الوجوه الجاذبة للإعلانات والرعاة الرسميين من حول العالم، ومثل هذه الحالة تزيد من رغبة نادي برشلونة بالحفاظ عليه حسب قول الصحيفة.