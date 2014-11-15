« إسرائيل » تمنع الدكتور مادس جيلبرت من دخول قطاع غزة بشكل نهائي

قررت الحكومة الإسرائيلية منع الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، الذي أشرف على علاج مرضى في قطاع غزة على مدار أكثر من عشرة أعوام، من دخول القطاع نهائيًا.

فيسبوكو جيلبرت وصف القرار الإسرائيلي بأنه "غير مقبول". لكن إسرائيل أرجعت قرارها لـ"أسباب أمنية"، حسب زعمهـ ويقول جيلبرت إنه منع من دخول غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

وعمل الطبيب النرويجي في مستشفى الشفاء في غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع وساهم في علاج وإنقاذ الكثير من جرحى الحرب.

وقال جيلبرت لـ"BBC" إنه لم يخالف أي قانون إسرائيلي خلال فترات عمله في غزة.

وأشار إلى أن حديثه الصريح عن الوضع الطبي في القطاع "أثار غضب" السلطات الإسرائيلية.

وأكد على أن السبب الرئيس في الوضع الصحي المتردي للسكان في غزة يعود إلى "الحصار وعمليات القصف".

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون جيلبرت بأنه شخصية متناقضة يتستر بهيئة طبيب يقوم بأعمال إغاثية. وقالت وزارة الخارجية النرويجية إنها ستطعن على قرار الحظر.

وكان جيلبرت أحد الموقعين على خطاب شديد اللهجة ينتقد الهجمات الإسرائيلية في غزة نشرت في يوليو/تموز بدورية "لانست" الطبية.

كما برزت خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة تصريحات له قال فيها: "إن الوضع في غزة أسوأ مما كان عليه إبان عدوان 2008 و2012".

وأضاف: "الوضع في قطاع غزة مزر، كنا للأسف نجري عددًا من العلميات المعقدة داخل مشفى الشفاء في غزة على أضواء الكشافات الخاصة بالهواتف المحمولة لانقطاع الكهرباء".

من هو مادس جيلبرت:

* ولد في أوسلو عام 1947.

* طبيب متخصص في التخدير في مستشفى جامعة شمال النرويج.

* عمل لأكثر من 30 عاما في مناطق النزاعات الدولية وخاصة في قطاع غزة.

* حصل على مجموعة جوائز فخرية من بينها Ords Fritt عام 2009.

* حاصل على وسام سانت أولاف لعام 2013

* حاصل على درجة الدكتوراة من جامعة أيوا.