الخضري: الوحدة الوطنية طريق تجسيد إعلان الاستقلال

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن تجسيد إعلان الاستقلال لدولة فلسطين لن يتم إلا بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وان الانقسام وآثاره الخطيرة هو اخطر ما يواجه المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

وأكد النائب الخضري إن إسرائيل تنفذ كل سياساتها لضرب أي إمكانية لتجسيد إعلان الاستقلال وذلك من خلال فرض وقائع غير شرعية على الأرض ثم تتعامل معها كحقائق فمن عزل القدس والعمل الدائم على تهويدها واستباحة واقتحام المسجد الأقصى المبارك والتوسع الاستيطاني في القدس والضفة الغربية إضافة لجدار الفصل العنصري إلى حصار غزة .

وناشد النائب المستقل في المجلس التشريعي الكل الفلسطيني عامة وحركتي فتح وحماس خاصة ومع ذكرى إعلان الاستقلال إلى ضرورة نبذ الخلاف والتعالي على الجراح والبعد عن المناكفات والإسراع في اللقاء من اجل تعزيز الجبهة الداخلية وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني.

وحيا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في يوم الاستقلال الشعب الفلسطيني والذي يعتبر وفي كل أماكن تواجده البطل الحقيقي في ملحمة الصمود سواء أكان في القدس أو الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات وفي كل أماكن تواجده في دول العالم المختلفة ودعا القيادات الفلسطينية للعمل بكل الوسائل لدعم وتعزيز صموده .

وأكد الخضري على الحق الفلسطيني في تجسيد إعلان الاستقلال حقيقة واقعة وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإنهاء الاستيطان والإفراج عن الأسرى وعودة اللاجئين طالبا من كل الدول الصديقة إلى الإسراع في الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وممارسة ضغوط حقيقية في المحافل الدولية لالزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال وقدم الخضري شكره للدول التي اتخذت مواقف مساندة للقضية الفلسطينية والتي اعترفت من خلال حكوماتها أو برلماناتها بالدولة الفلسطينية وأيضا الدول التي ترفض الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وشدد النائب في المجلس التشريعي على أن إعلان الاستقلال لدولة فلسطين ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية لذلك على المجتمع الدولي العمل الفوري والسريع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية.