أمطار وعواصف رعدية الأحد ومخاوف من الفيضانات

من المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ابتداء من ساعات مساء السبت القادم مع أمطار على مناطق شمال فلسطين بداية ما تلبث أن تمتد وتشتد صباح الأحد حتى شمال النقب.

ويقول الراصد الجوي عاصم عصيدة أن منخفضاً تشكل شمالي غرب ايطاليا يحث المسير منذ يومين نحو منطقة بلاد الشام محملاً بأمطار الخير وذلك ابتداء من مساء الست وحتى الاثنين.

وتوقع عصيدة أن تبدأ الأمطار بالتساقط خلال ساعات مساء السبت على مناطق شمال ووسط فلسطين بشكل محلي على أن تشتد خلال الليل وساعات صباح الأحد وتتساقط الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية من الشمال وحتى النقب الشمالي بما في ذلك قطاع غزة وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة.

في حين سيأخذ المنخفض بالضعف والتلاشي خلال ساعات ليل الأحد وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية إلى خفيفة نهار الاثنين مع انخفاض آخر على الحرارة .

وحذر عصيدة من خطورة تشكل السيول والفيضانات وبخاصة على مناطق قطاع غزة والسواحل بوجه عام نهار الأحد وذلك بالنظر إلى قوة الجبهة الماطرة وسرعة تحرك المنخفض.

وفيما يتعلق بتوقع الكميات المطرية، قال عصيدة إنه يتوقع أن تتجاوز كمية الأمطار الهاطلة على مناطق شمال ووسط فلسطين حاجز ال 40 ملم.

وتحدث عصيدة عن توقعاته للمدى البعيد فقال إن هنالك تلميحات بمنخفض آخر ما بين 21-22 من الشهر الحالي في حين رأى أن توقعات هذا العام مبشرة بأمطار فوق المعدل.