وطني الشواطئ والطائرة لن يشاركا في دورة الألعاب الآسيوية

فقد منتخبا كرة القدم والطائرة الشاطئية فرصة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية التي ستقام في تايلاند في الفترة ما بين 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.

وأدى إغلاق معبر رفح البري المستمر بسبب الأحداث الأمنية التي جرت في سيناء إلى عدم تمكن المنتخبين من السفر الذي كان مقرراً قبل عدة أيام للوصول لتايلاند قبل انطلاق البطولة المقررة غداً.

وحُرم منتخب كرة القدم الشاطئية من تحقيق إنجاز جديد للرياضة الفلسطينية رغم تحضيراته واستعداداته منذ عدة أشهر واختيار لاعبي المنتخب بعد تنظيم أول بطولة شاطئية في قطاع غزة في أبريل الماضي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبيْ عُمان والكويت.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يُحرم منتخب الشاطئية من المشاركات الخارجية بسبب الحصار على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح المستمر, وكانت المرة الأولى هي عدم مشاركته في البطولة العربية بشرم الشيخ في شهر مايو الماضي.