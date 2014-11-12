الاحتلال يزعم اعتقال جندي بتهمة قتل الشهيد نوارة

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اعتقال جندي إسرائيلي من حرس الحدود بتهمة قتل الشهيد "نديم نوارة" خلال مظاهرة بذكرى النكبة بتاريخ 15/5/2014 أمام سجن عوفر ببلدة بيتونيا غرب رام الله.

وتقول هآرتس إن المعلومات التي قدمها الجنود لحظة استشهاد "نوارة" تركزت على عدم استخدامهم الرصاص الحي وأنهم استخدموا الرصاص المطاطي.

وأشارت هآرتس أن مجريات التحقيق تحولت بدأ من والد "نوارة" الذي وجد رصاصة في حقيبة ولده التي كان نديم يحملها على ظهره لحظة استشهاده وقام بتسليمها إلى المدعي الفلسطيني الذي قام بدوره بارسال صورة لها إلى الشرطة الإسرائيلية.

ودلت التحقيقات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية إلى التعرف على الرصاصة ومعرفة مطلق النار .

وأصدرت النيابة العسكرية أمر اعتقال بحق مطلق النار وإحالته لمحكمة الصلح في القدس لتمديد اعتقاله اليوم .

وتشير الأدلة على استخدام الرصاص الحي حيث أخرجت من جسم الشهيد بعض شظايا الرصاص .