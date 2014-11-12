« القطان للطفل » يطلق فعاليات « أيام العلوم في فلسطين 2014 » و« مهرجان الأفلام العلمية »

أطلق مركز القطان للطفل في 12/11/2014 في مقره بمدينة غزة، فعاليات أيام العلوم في فلسطين 2014 الذي يستضيف مهرجان الأفلام العلمية الدولي، بتنظيم ودعم من مؤسسة عبد المحسن القطان، ومؤسسة النيزك، وجامعة بيرزيت، والمتحف الفلسطيني/مؤسسة التعاون، والمعهد الفرنسي، ومعهد غوته، وبدعم مشارك من مرسيدس بنز، والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات المحليّة والدولية.

ويشارك المركز بـــ "أيام العلوم في فلسطين" للسنة الخامسة على التوالي، وبمهرجان الأفلام العلمية للسنة الثانية، بهدف دعم عملية تعليم العلوم في المدارس الفلسطينية، ونشر الوعي لدى الأطفال بالقضايا العلمية والتكنولوجية والبيئية المعاصرة بشكل ترفيهي وميسّر.

ويركّز مهرجان الأفلام العلمية هذا العام، على موضوع "تقنيات المستقبل"، حيث سيستكشف الأطفال والزائرون للمهرجان المستقبل من خلال عروض الأفلام العلمية، وأنشطة علمية تفاعلية تلي الأفلام وتتمحور حولها.

ويشمل المهرجان أنشطة علمية تفاعلية، ومعرض "كولاج إلكتروني" الذي يضم لوحات فنية صنعها الأطفال من الخردة الإلكترونية خلال مشاركتهم في دورة "كولاج إلكتروني" التي نفذت في تشرين الأول/أكتوبر 2014، كما يشمل معارض علمية تفاعلية، ومعرض الطاقة النظيفة، إضافة إلى ورش الإبداع والإنتاج العلمية وورش الفيزياء والصحة والطب ومشاريع الليغو العلمية.

ولم تقتصر الفعاليات داخل المركز فحسب، وإنما تنفذ بالتزامن في كل من: محافظة رفح في مدرستي رفح المشتركة والزهراء المشتركة ضمن مشروع "إبداع – المكتبة المتنقلة"، وفي المحافظة الوسطي في مكتبة جمعية المغازي للتأهيل المجتمعي ضمن مشروع "شراكة من أجل التنمية"، وفي محافظة الشمال في جمعية تطوير بيت لاهيا، ومنطقة السموني شرق مدينة غزة، ضمن مشروع "مناطق صديقة للطفل".

يذكر أن المهرجان يُنظّم في فلسطين هذا العام في ثماني عشرة مدينة وبلدة وقرية فلسطينية تشمل: القدس، رام الله، غزة، قلقيلية، طولكرم، جنين، الخليل، بيت لحم، أريحا، الناصرة، بيرزيت، نعلين، دورا، حلحلول، رفح، خان يونس، بيت لاهيا، المغازي.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 16/11 يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:30 مساءً في مقر المركز. ويستمر معرض "كولاج إلكتروني" حتى 27/11/2014.