فيديو | حارس ينجو من الموت بـ« الدوري الأسباني »!

تعرض حارس مرمى فريق فياريال الإسباني سيرجيو أسينخو لإصابة قوية، خلال المباراة التي جمعت فريقه مع إسبانيول (1-1)، في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني "الليغا".

ونجا الحارس الإسباني البالغ من العمر "25 عاما" من إصابة كادت تكلفه الكثير؛ إذ ارتقى لالتقاط كرة من فوق رؤوس اللاعبين، لكنه سقط بشكل مروع للغاية على رقبته ما تسبب بقلق اللاعبين من زملائه أو من فريق إسبانيول.

وأوقف الحكم "جيل مانزانو" المباراة التي من أجل معالجة الحارس المصاب، الذي فاجأ الجميع ونجح في إكمال المباراة حتى نهايتها بعدما تلقى العلاج اللازم؛ لكن الحارس أسينخو تعرض أثناء جلوسه في غرف تغيير اللاعبين لـ"دوخة" وألم كبير ليتم نقله مباشرة إلى المستشفى.

وكان فياريال متقدما في النتيجة بهدف نظيف حين أصيب الحارس أسينخو، لكنه تلقى ضربة قوية بهدف التعادل الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليرفع فياريال رصيده الى 15 نقطة في المركز الثامن, فيما أصبح رصيد إسبانيول 11 نقطة في المركز الثاني عشر.