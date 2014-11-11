بعد تهديد بينيت بالانسحاب.. حكومة نتنياهو أمام أزمة جديدة

ذكرت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف الحكومي في إسرائيل بات أمام أزمة جديدة في اعقاب استقالة وزير البيئة عن حزب الحركة عمير بيرتس، وتهديد وزراء آخرين بالانسحاب.

وأوضحت القناة، أن وزير الاقتصاد ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير القضاء رئيسة حزب الحركة "تسيبي ليفني" أنه يعارض تعيين وزير جديد من ذات الحزب بديلا لبيرتس.

وحسب القناة، فإن بينيت هدد نتنياهو وليفني بالانسحاب من الحكومة هو ووزراء حزبه في حال تم تعيين "مئير شطريت" بديلا لبيرتس، معتبرا أن حزب الحركة يحظى بدعم 5 وزراء وأن ذلك يكفي.

فيما رد مكتب ليفني أنه على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق لضمان استمرار التحالف، وأن مسئولية تنفيذ الاتفاق تقع على عاتق نتنياهو.