مفاجأة .. كريستيانو رونالدو كان برشلونياً

أكد رامون كالديرون رئيس نادي ريال مدريد سابقاً على أن نادي برشلونة تقدم بعرضٍ كبير لضم كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد سابقاً وريال مدريد حالياً .

وقال رامون كالديرون في حديثه لشبكة سكاي سبورت : تفاوضنا مع كريستيانو رونالدو لضمه لنادي ريال مدريد، واعتذر اللاعب عن قبول العرض لرغبته في البقاء مع نادي مانشستر يونايتد لأنه يعتبر مدرب مانشستر يونايتد فيرجسون كأب له، بالإضافة لحب الجماهير له.

وأضاف رامون كالديرون : أجل رونالدو موضوع المفاوضات لما بعد موسم 2008/2009، حيث أراد البقاء مع مانشستر يونايتد.

وأشار رامون كالديرون إلى أن نادي برشلونة تقدم بعرضٍ كبير لضم كريستيانو رونالدو، وفضل فيرجسون بيعه لبرشلونة، حتى لا يذهب لريال مدريد.

وأردف رامون كالديرون قائلا: نجحنا في التوقيع مع اللاعب بعد مفاوضات طويلة، رغم معارضة مدربه فيرجسون الذي لا يحب الخير لريال مدريد.

وانتقل كرستيانو رونالدو إلى ريال مدريد قادماً من مانشستر يونايتد في صيف موسم 2009/2010 مقابل 80 مليون جنيه أسترليني، وليصبح أغلى صفقة انتقال في العالم بذلك الوقت.