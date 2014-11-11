داخلية غزة تُخفض عمل دوريات في الشرطة لعدم صرف الموازنات

قالت وزارة الداخلية بغزة، أنها أجرت تخفيضاً على عدد من المهام اليومية للداخلية خاصة جهاز الشرطة، بما فيها الدوريات الراكبة ؛ وذلك نظراً لعدم صرف الموازنات التشغيلية والوقود من قبل حكومة الوفاق الوطني.

بدوره، قال العقيد محمد أبو زايد مُسير جهاز الشرطة الفلسطينية " أنهم قاموا بتخفيف بعض عمل الدوريات وتحويل بعضها من دوريات راكبة إلى دوريات راجلة في محاولة للتغلب على نقص الإمكانيات خاصة سولار المركبات.

وبيّن أبو زايد أن هذا الإجراءات جاءت بهدف التخفيف من حدة الأزمات المتولدة "نتيجة عدم وجود الموازنات التشغيلية وشح الوقود", والتغلب عليها, والمحافظة على استمرار تقديم الخدمة للمواطن والمحافظة على أمنه دون انقطاع كامل.

واضاف: "إن جهاز الشرطة يحتاج إلى إمكانيات وميزانيات ضرورية ولازمة لتنفيذ مهامه اليومية، إلا أنه لا يتوفر أياً منها مما استدعى القيام بالعمل الضروري والذي لا يحتمل التأجيل وتلبية الاستغاثات العاجلة للمواطنين

وأشار أبو زايد إلى أن عدم صرف الموازنات التشغيلية منذ 5 شهور تسبب بالكثير من العوائق خلال عمل الشرطة وبطء تنفيذ عدد من المهمات.

وأكد مسير جهاز الشرطة أن هناك إبداعاً وتفانياً في عمل أفراد وضباط جهاز الشرطة في ظل هذه الأزمات وعدم تلقيهم لرواتبهم, "وهذا دليل واضح على صدق انتمائهم والتزامهم في عملهم الذي يعتبر واجب وطني وأخلاقي لا يمكن الاستغناء عنه أو التخلف عن أدائه".

وأوضح أبو زايد أن غياب دور وزير الداخلية والأمن الوطني يمثل عبئاً كبيراً على جهاز الشرطة الفلسطينية كونه المرجع الرئيس لتنفيذ مهامه ومتابعة عمله بشكل يومي.

ودعا أبو زايد كافة الأطراف المعنية العمل على إنهاء أزمة رواتب الموظفين حتى يستطيعوا القيام بمهامهم بشكل أفضل, والعمل على توفير ميزانيات واحتياجات الشرطة الفلسطينية.