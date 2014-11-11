إسلام لاعب الـNBA.. والإعلام الأمريكي يتهمه بالخيانة

اتهمت وسائل الإعلام الأمريكية ديون وايترز لاعب كليفلاند كفاليرز المنافس في الدوري الإميركي للمحترفين لكرة السلة بتجاهل النشيد الوطني للولايات المتحدة قبل مباراة يوتا غاز الأربعاء الماضي بسبب معتقداته الدينية.

وقالت صحيفة "USA today" إن اللاعب وايترز أبلغ مسؤول الإعلام في الرابطة الأمريكية لمحترفي كرة السلة أنه لن يخرج للاصطفاف من أجل السلام الوطني لأنه مسلم حيث فضّل البقاء في غرفة خلع الملابس.

ولكن لاعب الجناح الذي أكد اعتناقه الإسلام, نفى عبر حسابه على "تويتر" أي علاقة للدين في الواقعة, وذكر أنه يحب بلاده أمريكا وأن غيابه عن الوقوف عن النشيد الوطني ليس بسبب معتقداته الدينية.

يشار إلى أن الصحيفة أعادت للذاكرة ما فعله لاعب دنفر ناغتس كريس جاكسون الذي أعلن إسلامه, وأصبح اسمه محمود عبد الرؤوف عندما رفض الوقوف للنشيد الأمريكي عام 1996, وتم ايقافه من قبل رابطة اللاعبين.