توقعات بهبوط الذهب لأدنى مستوى منذ خمسة أعوام

توقع عدد كبير من المحللين والمتعاملين، أن تنخفض أسعار الذهب إلى ألف دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك لأول مرة منذ عام 2009، رغم صعودها 3% يوم الجمعة الماضي، بفضل مشتريات لتغطية مراكز مكشوفة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته رويترز، فإن نصف من شملهم الاستطلاع الذي جرى يومي الأربعاء والخميس وعددهم 27، توقعوا أن تنخفض أسعار الذهب عن مستوى دعم رئيس عند 1100 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الحالي.

وتكهنت نسبة كبيرة بانخفاض المعدن الأصفر إلى ألف دولار، ليسجل أقل مستوى في 5 أعوام، بينما توقع اثنان فقط من المشاركين في الاستطلاع، أن يرتفع متجاوزا مستوى 1200 دولار.

وقد تكون آفاق أسعار الفضة أشد قتامة؛ إذ يتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تنخفض الأسعار 10% إلى 14 دولارا للأوقية، وهو أدنى مستوى في 5 أعوام.

وقال جون ماير المحلل في اس.بي انجيل للسمسرة: "ستؤثر قوة الدولار على الذهب، على المدى القصير".

وأجرى المسح قبل صعود الذهب في المعاملات الفورية الجمعة الماضية، عقب هبوطه إلى أقل مستوى في أربعة أعوام ونصف العام قرب 1130 دولارا، فيما غطى مستثمرون مراكز مكشوفة، عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقل من التوقعات.