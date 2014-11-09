داخلية غزة تعتذر رسمياً عن تأمين مهرجان فتح

أعلن إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن وزارته أبلغت وبشكل رسمي حركة فتح، اعتذارها عن تأمين وحماية مهرجان ذكرى الراحل أبو عمار المقرر يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأوضح البزم في تصريح له عبر "الفيس بوك"، أن لدى الداخلية معلومات أمنية عن خلافات داخل تيارات حركة فتح تتعلق بالمهرجان؛ مؤكداً على أن الوزارة تؤكد بأن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وفق الامكانيات المتوفرة، ولن تسمح لأي فصيل أو مجموعات مسلحة أن تعبث بالأمن تحت مبررات حماية المهرجان.

وتطرق البزم للتوتر الشديد الموجود في أوساط الرأي العام، وتبادل الاتهامات التي أعقبت التفجيرات المشبوهة الأخيرة، والتي أدانتها وزارة الداخلية والأمن الوطني منذ اللحظة الأولى، وشكلت لجاناً عاجلة للتحقيق فيها، ووضعت فصائل العمل الوطني والإسلامي في صورتها أولاً بأول، ولا زالت الوزارة تعمل بجد للكشف عن الجناة، وخوفاً من انفلات الأمور وخروجها عن السياق في ظل حالة الاحتقان الداخلي.

وتحدث عن الصعوبات اللوجستية والإدارية الناجمة عن عدم تواصل رئيس الوزراء ووزير الداخلية د.رامي الحمد الله مع الأجهزة الأمنية منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى يومنا هذا، وعدم صرف أي ميزانيات أو مصروفات للوزارة رغم صعوبة الوضع، والأهم من ذلك أن منتسبي الأجهزة الأمنية لم يتلقوا رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق، ولم تعترف الحكومة بحقهم كأجهزة أمنية وتعتبرهم غير شرعيين، فضلاً عن وصف تلك الأجهزة بأوصاف غير لائقة، إضافة لعدم طلبه من الوزارة تأمين مهرجان ذكرى الراحل عرفات.







