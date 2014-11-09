الملك الأردني يُقرر إلغاء مراسم الاحتفال بمعاهدة السلام مع « إسرائيل »

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" -القناة العاشرة، أن الملك الأردني عبد الله الثاني قرر إلغاء مراسم الاحتفال باتفاقية السلام مع "إسرائيل" والتي يمر عليها 20 عاماً، والمقرر إجراؤها اليوم.

وحسب القناة، فقد جاء قرار الملك في أعقاب الأحداث المتوترة في القدس المحتلة، حيث يمارس الملك منذ أيام ضغوطاً على رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، محاولاً إقناعه بتهدئة الوضع في القدس.

كما أُلغيت مراسم أخرى بين البلدين لمشروع تكنولوجي مشترك بين البلدين، حيث كان سيشارك في المراسم وزير المياه ووزير الطاقة الأردني برفقة 40 شخصية أردنية.