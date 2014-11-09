القناة العاشرة : الصواريخ « الملونة »السلاح الجديد للفلسطينيين

وصف التلفزيون الإسرائيلي القناة العاشرة الألعاب النارية التي يطلقها الشبان الفلسطينيين نحو قوات الشرطة وحرس الحدود في مدينة القدس والضفة المحتلة بأنها صواريخ ملونة ( انتفاضة الألعاب النارية ) .

ووفقا للقناة العاشرة فقد بدأت الشرطة الإسرائيلية النظر لتلك الصواريخ الملونة كسلاح جديد سيتم أخذه بعين الاعتبار على انه أداة مقاومة مثل الحجارة والزجاجات الحارقة ولكن ما يقلق الشرطة الإسرائيلية هي مستوردي الألعاب النارية هم تجار يهود .

ووصفت قيادة شرطة الاحتلال ووزارة الأمن الداخلي ما يحدث من أعمال مقاومة في القدس بأنها انتفاضة الألعاب النارية حيث يقوم الشبان الفلسطينيين بإطلاق كم كبير من تلك الألعاب نحو الجنود وتحدث حالة من الإرباك في صفوف الجنود من شدة انفجاراتها قربا منهم فتلك الألعاب تحولت لسلاح بكل معني الكلمة .