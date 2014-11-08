حماس تدعو الحمد الله للالتزام بالقدوم إلى قطاع غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، رئيس الوزراء بحكومة التوافق د. رامي الحمد الله للالتزام بالقدوم إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح له عبر "الفيس بوك": إن الحمد الله تصرف تجاه حدث الأمس في غزة كمسؤول في فتح ولم يتصرف كرئيس للحكومة، داعياً الحمدالله لتحمل مسؤولياته بشكل كامل بصفته رئيساً للحكومة ووزيراً للداخلية.

يُذكر أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله قد ألغى زيارته التي كانت مقررة لغزة هذا الاسبوع، بعد عدة تفجيرات طالت منازل لقيادات بحركة فتح بغزة.