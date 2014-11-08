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جنرال أمريكي: « إسرائيل » حاولت الحد من سقوط مدنيين في حرب غزة

  • رام الله - فلسطين اليوم
  • 09:24 - 08 نوفمبر 2014
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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي إن "إسرائيل" بذلت «جهوداً استثنائية» للحد من سقوط ضحايا من المدنيين في الحرب الأخيرة في غزة "على حد قوله"، وإن البنتاغون أرسل فريقاً ليستخلص الدروس المستفادة من العملية.

وسئل ديمبسي عن التداعيات الأخلاقية لتعامل "إسرائيل" مع الحرب في غزة خلال ظهور له في مجلس كارنيغي للأخلاق في الشؤون الدولية في نيويورك فقال: «أعتقد تماماً أن إسرائيل بذلت جهوداً استثنائية للحد من الأضرار التبعية والضحايا من المدنيين». وأضاف: «في هذا النوع من الصراع حيث تكون ملتزماً مبدأ لا يلتزم به عدوك، فستكون عرضة إلى الانتقادات عن سقوط ضحايا من المدنيين». وقال إن حركة «حماس» حولت غزة إلى «مجتمع تحت سطح الأرض تقريباً» بالأنفاق التي تحفرها في كل مكان في القطاع الساحلي.

 

وتابع: «سبب هذا بعض التحديات الكبيرة لقوات الحرب الإسرائيلية. لكنهم قاموا ببعض الأشياء الاستثنائية لمحاولة الحد من سقوط ضحايا من المدنيين منها... الكشف عن أنهم يعتزمون تدمير بناية ما (قبل الشروع في ذلك)»

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