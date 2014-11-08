دراسة أمريكية: الأشعة المقطعية تنقذ المدخنين من خطر سرطان الرئة

أشارت دراسة علمية حديثة، إلى نتائج خطيرة حول الإصابة بالسرطان للمدخنين، حيث أفادت أن الكشف بواسطة الأشعة المقطعية للمدخنين يمكن أن ينقذ حياتهم من الإصابة بسرطان الرئة.

ووفقاً للدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الإلكترونى “Newsmax Health” الطبى الأمريكى، أفاد الباحثون أن إجراءات الكشف المبكر عن سرطان الرئة للمدخنين قد تخفض من خطر تعرضهم لهذا السرطان القاتل.

وأظهرت نتائج فحص الرئة للعمال الوطنيين الأمريكيين، أن الخضوع لإجراء الفحص بالأشعة المقطعية يمكن أن يقلل الوفيات بسرطان الرئة بنسبة 20%، وذلك بالنسبة للمدخنين لفترة طويلة.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور وليم بلاك، أستاذ الأشعة فى معهد جامعة دارتموث للسياسة الصحية، أنه يجب تصميم برنامج للكشف عن سرطان الرئة، ويكون فعالاً من حيث التكلفة.

كما أفادت دراسة فى وقت سابق من هذا العام، أن الكشف عن سرطان الرئة يمكن أن يكلف الرعاية الطبية الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

وأضاف بلاك، أن الفحص المبكر قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة، من سرطان الرئة بالنسبة للمدخنين.