أولمرت: باراك تلقى رشاوى ومصيره السجن

في شريط مسجل كشفت عنه القناة التلفزيونية "الإسرائيلية" العاشرة، يقول رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت، لمساعدته، شولا زاكين، إن وزير الأمن في حكومته، إيهود باراك، تلقى رشاوى تصل قيمتها إلى ملايين وعشرات الملايين من الشواقل.

وبحسب الشريط فإن أولمرت يقول لزاكين إن مصير باراك هو السجن. ونقل عنه قوله إن الجميع يتحدثون عن ذلك، بمن فيهم رئيس الموساد، ويؤكدون أنه يتلقى رشاوى تصل إلى الملايين وعشرات الملايين في كل صفقة سلاح.

وردا على سؤال عن مكان الأموال التي يتلقاها باراك، يجيب أولمرت إنها مخبأة في سويسرا أو في مكتب محام، ويقوم بتحويلها إلى شركة لا يظهر اسمه فيها.

بيد أن أقوال أولمرت هذه ينقصها الأدلة، كما أن العلاقات بين باراك وأولمرت متعكرة. وفي حديثه مع القناة العاشرة نفى باراك صحة هذه الأقوال.