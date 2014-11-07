بعد قرار نتانياهو...قوات الاحتلال تداهم منازل شهداء القدس تمهيداً لهدمها

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة المخابرات وطواقم البلدية اليوم الجمعة، منزل عائلة الشهيد محمد جعابيص، في قرية جبل المكبر بمدينة القدس، بعد ساعات من قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتشديد الإجراءات العقابية ضد "مرتكبي ما أطلق عليها العمليات الارهابية" في القدس، ومن ضمنها هدم منازل الاستشهاديين وإصدار أوامر إبعاد وتنفيذ اعتقالات إدارية.

و قامت قوات الاحتلال بأخذ قياسات منزل عائلة جعابيص، من الداخل والخارج، واعتلت سطحه، ورسمت خرائط خاصة، دون أن تطلع العائلة عن السبب أو الحجة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر الخميس منزل عائلة الشهيد ابراهيم العكاري، في مخيم شعفاط، واحتجزت أفراد عائلته بغرفة واحدة، ورسمت خرائط خاصة واخذت قياسات للمنزل وساحته الخارجية.

واستشهد الشاب محمد 21 عاما في الرابع من شهر آب الماضي، بعد اطلاق بعد اطلاق أكثر من 25 رصاصة بصورة مباشرة عليه، بدعوى "اصطدامه بحافلة إسرائيلية بشكل متعمد" أثناء قيادته جرافته، أما الشهيد العكاري فقد استشهد الأربعاء الماضي في الخامس من تشرين أول الحالي.

ولفت سكان حي جبل المكبر أن سلطات الاحتلال اغلقت عام 2009 منزل بالباطون الشهيد علاء أبو دهيم منفذ عملية إطلاق نار في مدرسة دينية يهودية في القدس.

كما قامت سلطات الاحتلال منتصف الأسبوع الماضي بتصوير منزل الشهيد عبد الرحمن الشلودي، الكائن في حي البستان ببلدة سلوان، كما افادت والدته، مؤكدة أن القوات لم تقتحم المنزل من الداخل.