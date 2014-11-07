الرئيس الفنزويلي يقيم حفل استقبال حاشد لـ119 طالبا فلسطينيا

أقام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حفل استقبال حاشد لـ 119 طالبا فلسطينيا من طلبة المنحة الفنزويلية.

وحيا الرئيس مادورو الطلبة الفلسطينيين، خلال الحفل الذي أقامه لهم في منطقة 'بيتاري' بالعاصمة كراكاس، على صمودهم وصمود شعبهم الفلسطيني المناضل، وأصر على استكمال طلبة المنحة الألف خلال العام المقبل، والتحاقهم بالدراسة ضمن برنامج المنح 'ياسر عرفات'، مع أخوتهم الفنزويليين.

من جانبها، نقلت سفيرة دولة فلسطين لدى فنزويلا ليندا صبح، للرئيس الفنزويلي تحيات وشكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وقدمت بالنيابة عنه هدية باسم الشعب الفلسطيني.

وأعربت عن شكر فلسطين، شعبا وقيادة وحكومة، على الدعم الذي تقدمه فنزويلا لشعبنا الفلسطيني ومناصرتها الدائمة لقضيته الإنسانية العادلة.

وبدوره، عبر الرئيس الفنزويلي عن شكره للرئيس محمود عباس، وحيا جهود وزير الخارجية رياض المالكي، مثمنا العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

وكان 119 طالبا فلسطينيا من طلبة المنحة الفنزويلية وصلوا أمس الخميس إلى مطار كراكاس الدولي وبصحبتهم الوفد الفنزويلي المؤلف من 31 شاب وشابة، الذي غادر العاصمة كراكاس لاستقبالهم في عمان ومرافقتهم في رحلة إلى فنزويلا، وعلى رأسه السفيرة صبح، ورئيس تحالف دول الألبا للتعاون الدولي ووزير المنح الفنزويلية 'فونداياكوتشو'، سيسار ترومبيز، بالإضافة إلى نائبه كاليم ديليا يانس، ومدير عام المنح في وزارة التربية والتعليم العالي أنور زكريا، ومدير دائرة البعثات شادي الحلو.

وكان في استقبال الطلبة الفلسطينيين في مطار كراكاس الدولي (ماكيتيا) وزير التربية والتعليم العالي الفنزويلي مانويل فرنانديز، ونائب وزير الخارجية لشؤون آسيا وأفريقيا وأقيانيا، شوان نويا، وطاقم سفارة دولة فلسطين، بالإضافة إلى حشد من الحركات الشبابية الفنزويلية النشطة، وأفراد وهيئات ومؤسسات ورجال أعمال الجالية الفلسطينية التي قدمت مع عائلاتها من جميع محافظات فنزويلا.

وتخلل حفل الاستقبال فقرات ثقافية من كلا البلدين، توجها طلبة المنحة الفنزويلية الفلسطينيين برقصات من الدبكة فلسطينية على أنغام الأغاني الفولكلورية الفلسطينية.