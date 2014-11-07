السماح للاعبات كرة السلة بارتداء الحجاب

يتجه الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى السماح قريبا للاعبات بارتداء الحجاب أثناء المباريات، بعد أن أثارت هذه المسألة ضجة كبيرة في دورة الألعاب الآسيوية 2014 في كوريا الجنوبية.

وكشف الشيخ أحمد الفهد، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية، بأنه حصل على تأكيد من أمين عام الاتحاد الدولي لكرة السلة باتريك باومان، بالموافقة على ارتداء الحجاب فى المنافسات فى فترة قريبة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة رفض السماح لمنتخب قطر للسيدات خوض منافسات دورة "آسياد اينشيون" في كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بسبب ارتداء عدد من لاعباته الحجاب، ما أدى إلى انسحابه من الدورة.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولى (فيبا)، ارتداء الحجاب أثناء المباريات، وقد بدأ قبل أيام العمل بفترة تجربة فى مباريات للأندية، وليس على صعيد المنتخبات الوطنية، واعتمدت معظم الاتحادات الرياضية الدولية الحجاب في الدورات الدولية والأولمبية، وآخرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أن الاتحاد الدولى للجودو وافق على ذلك فى أولمبياد لندن 2012 بعد نقاشات طويلة أدت إلى السماح للاعبة السعودية وجدان شهرخانى بالمشاركة فى الألعاب الأولمبية للمرة الأولى بتاريخ الرياضة السعودية.



