الهباش: زيارة القدس اليوم أوجب من مكة والمدينة في غير الفريضة

أكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية ان السلم والأمن العالمي أصبح مهددا من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة وهي "اسرائيل"، واصفا السياسة التي تنتهجها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد القدس بالحمقاء والمجنونة.

وأشار الهباش في مقابلة على فضائية عودة الفلسطينية إلى انه لا توجد بقعة في العالم بعد الحرمين الشريفين أغلى من القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك.

وحول أهمية زيارة القدس ومقدساتها قال الهباش: ان زيارة القدس اليوم لمواجهة سعار التهويد والاحتلال أوجب على المسلمين من زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة في غير فريضة الحج وسنة العمرة، مضيفا انه وبميزان المصلحة وحسب القاعدة الشرعية التي تقول حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وبميزان المصلحة في هذه الأيام فإن المسجد الأقصى أولى بشد الرحال من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في غير الفريضة الدينية، لأن المصلحة الإسلامية ومصلحة الأمة ومصلحة هذا المسجد المقدس شقيق الحرمين الشريفين يجب ان تكون مقدمة على النوافل.

وجدد الهباش دعوته العرب والمسلمين لزيارة القدس لحمايتها من الأخطار المحدقة بها.