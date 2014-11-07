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وسائل اعلام اسرائيلية:صافرات انذار بمستوطنات محيط غزة وسقوط صاروخ بغزة

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 06:33 - 07 نوفمبر 2014
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سمعت صافرات الإنذار عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة في المجلس الاقليمي "أشكول" في محيط قطاع غزة، دون سقوط صواريخ وفقا لما نشره موقع القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.

وأشار الموقع بأن التقديرات العسكرية تشير بأن الحديث يدور حول محاولة لاطلاق صواريخ نحو عرض البحر من قبل تنظيمات فلسطينية في قطاع غزة، في الوقت الذي لا زالت الأوساط الأمنية الاسرائيلية والعسكرية تتابع هذا الموضوع.

وأضاف الموقع بأنه جرى في الفترة الأخيرة عدة محاولات من قبل حماس في قطاع غزة لإطلاق صواريخ نحو عرض البحر، كجزء من عمليات تدريب وتجريب لبعض الصواريخ.

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