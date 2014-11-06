قطبا الكرة الرفحية يؤكدان مشاركتهما بكأس السوبر

أكد قطبا الكرة الرفحية الشباب والخدمات مشاركتهما في مباراة كأس السوبر المقرر إقامتها في الرابع عشر من الشهر الجاري على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

وكان اتحاد الكرة قد استقبل وفدا من الناديين الخميس بمقره غرب غزة بحضور نائب رئيس الاتحاد إبراهيم أبو سليم، ورئيس نادي شباب رفح عمر قشطة، وعضو مجلس إدارة نادي خدمات رفح جمال حرب.

وأكد أبو سليم أن اتحاد الكرة سيبقى في خدمة الأندية الفلسطينية وداعما لها في النشاطات والفعاليات المختلفة.

وثمّن أبو سليم قرار الناديين بالمشاركة في بطولة كأس السوبر قبل انطلاق الموسم الرياضي في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

بدوره، أكد قشطة أن قطبي الكرة الرفحية سيبقيان داعمين لاتحاد الكرة، متمنيا التوفيق لكل الأندية في الدوري.

يشار إلى أن قطبي الكرة الرفحية أعلنا قبل يومين تعليق مشاركتها في السوبر, لحين وصول المنحة الرئاسية للأندية المقدرة بـ25 ألف دولار.