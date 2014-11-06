العشرات من المتطرفين اليهود في طريقهم لمنطقة حائط البراق

يتوجه العشرات من اليهود المتطرفين المنتمين لمنظمة متطرفة تطلق على نفسها اسم "أمناء اليهكل" في مسيرة محروسة ومحمية من قبل قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال انطلقت مساء اليوم الخميس من مركز "ارث بيغن" حيث أطلقت النار على الحاخام المتطرف "يهودا غليك " إلى حائط "المبكى" وهو الحائط الغربي من المسجد الأقصى والمعروف بحائط البراق.

ويحمل المشاركون في المسيرة المسائية أعلاما إسرائيلية ويبثون الموسيقى اليهودية الدينية ويرددون شعارات مثل "نحن قادمون لنقول بأننا لا نخاف من المسير مع الموسيقى".

وقال الناشط اليميني من منظمة "طريقة حياة" احد المسؤولين عن تنظيم المسيرة "هذه ليست مظاهرة بل في الأساس مقولة لرفع معنويات اليهود في المدينة".