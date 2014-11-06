نظام حديث لديوان الموظفين حول آلية التعيين والتوظيف

أقر ديوان الموظفين العام، اليوم الخميس، اعتماد نظام حديث لآلية التعيين والتوظيف في مؤسسات القطاع العام, والذي سيكون كفيلا بإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لأي وظيفة داخل مؤسسات الدولة.

وقال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد،في بيان صحفي صادر عن الديوان، أن النظام الحديث الذي اعتمده الديوان اليوم، يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والبرامج التي يعمل عليها لضبط وتطوير العمل الإداري في مؤسسات الدولة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لأي وظيفة يتم الإعلان في المؤسسات والدوائر الحكومية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق النظام لأول مرة يوم الأحد المقبل، حيث سيتنافس أكثر من 1200 متقدم على عدد من الوظائف المعلن عنها عبر ديوان الموظفين في نفس الوقت، والذي تم استقبال طلباتهم الكترونيا وعبر البوابة الالكترونية للديوان، وسيعقد الامتحان للجميع بنفس الوقت والمكان وبأكثر من نموذج معتمد بحضور الرقابة ووسائل الإعلام .