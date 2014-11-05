نتنياهو: عملية القدس نتيجة تحريض عباس

اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمسؤولية عن حادث الدهس في القدس الذي قال انه "نتيجة تحريضه".

وأدان نتنياهو خلال إحياء الذكرى السنوية لرئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين، عباس وحماس بسبب التحريض الذي يعد المسؤول على نحو مباشر عن العمليات التي هزت القدس في الأسابيع القليلة الماضية"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية.

وأضاف نتنياهو "شهدنا مؤخرا التحريض المتنامي من جانب عباس الذي أرسل برقية تعزية لأسرة مطلق النار على الحاخام يهودا غيلك".

وكانت مصادر إسرائيلية اعلنت عن مقتل ضباط إسرائيلي وجرح 13 شخصا آخرين منهم اثنان بحالة الخطر في حادثة دهس تقول اسرائيل ان فلسطينيا من سكان مخيم شعفاط في شرقي القدس نفذه بصورة متعمدة حيث اقدمت الشرطة الاسرائيلية على قتله.

وتشهد مدينة القدس منذ أسابيع تصاعدا حادا في المواجهات شبه اليومية بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى وعموم احياء مدينة القدس المحتلة وذلك احتجاجا على دخول جماعات يهودية لأداء صلوات في المسجد الاقصى وتنفيذ اعتداءات اخرى.