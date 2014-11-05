الاحتلال يسلم جثمان الشهيد العكاري الليلة بشروط

قررت محكمة الاحتلال في القدس، مساء الأربعاء تسليم جثمان الشهيد إبراهيم داوود العكاري (48 عاما)، عند مقبرة باب الأسباط بين الساعة 11:30-12:30 بعد منتصف الليل، ليدفن بمشاركة 35 شخصا فقط.

وأوضح محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، أن قاضي محكمة الصلح رفض طلب الشرطة الإسرائيلية بدفن الشهيد في مقبرة عناتا، وقرر تسليمه في مدينة القدس ليوارى الثرى في مقبرة باب الأسباط.

وكان المحامي محمود تقدم بطلب إلى محكمة الاحتلال، طالب بدفن جثمان الشهيد في مقبرة الأسباط.

واستشهد العكاري عصر اليوم عقب إطلاق الرصاص عليه، عقب دهسه مجموعة من الجنود والمستوطنين، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس.