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حماس تزف شهيد القدس ابراهيم العكاري

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 12:55 - 05 نوفمبر 2014
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زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد ابراهيم العكاري الذي نفذ عملية دهس مستوطنين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ما اسفر عن مقتل ضابط من "حرس الحدود" واصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي لها "إن شهيدها البطل إبراهيم العكاري الذي روّت دماؤه أرض مدينة القدس المحتلة، آثر إلا الثأر لأبناء شعبه وقدسية المسجد الأقصى ومدينة القدس، لاحقًا بالشهداء الأبطال عبد الرحمن الشلودي ومعتز حجازي ومن سبقهما".

وأضاف "إن الاستشهادي إبراهيم هو شقيق الأسير المحرر موسى العكاري، والذي أفرج عنه إلى تركيا ضمن صفقة وفاء الأحرار التي أنجزتها المقاومة في 18-10-2011، فيما كان من رواد المسجد الأقصى والمرابطين في ساحاته".

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