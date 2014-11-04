الزراعة : كمية الأمطار تبشر بموسم زراعي جيد

كدت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء أن كميات هطول الأمطار في فلسطين تبشر بموسم جيد ينعش القطاع الزراعي، وتبعد شبح الجفاف.

وأوضح مدير عام التربة والري في وزارة الزراعة نضال الوحيدي أن أعلى معدلات الهطول كان في حي منطقة التفاح بنسبة 43.5 ملم، تلاها بيت حانون بنسبة 37 ملم، ثم حي الرمال بنسبة 35.3 ملم، وبيت لاهيا بنسبة 29 ملم ، في حين كانت نسبة منطقة المغراقة تقدر بـ 26.5 ملم، كانت أقل معدل هطول في مخيم الشاطئ وبنسبة 21.2 ملم .

وبين الوحيدي أن كمية الأمطار التي سقطت على غزة كانت مفاجأة، ولم تحدث في الأعوام الماضية، حيث كانت نسبة هطول الأمطار في شهر أكتوبر من العام الماضي تقدر بصفر ملم، آملاً أن تكون الأمطار في هذا العام أكثر انتظام من سابقه.

وأعتبر الوحيدي أن الأمطار في هذه الأيام تعتبر من أفضل الأمطار لأنها تنهي فترة الجفاف، وتسهم في تنظيف التربة من مخلفات العدوان الأخير على قطاع غزة، كذلك تمهد لاستقبال هطول الأمطار التي تنتقل للآبار الجوفية.

وأكد الوحيدي أن الوزارة على استعداد تام للتعامل مع موسم الأمطار وتقديم المساعدة والإرشاد للمزارعين، مطالبًا إياهم بإتباع كافة الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة وأخذها في الحسبان لمنع حدوث أي أضرار لا قدر الله.