ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الحوثيون يحمّلون السلطة مسؤولية اغتيال المتوكل

  • وكالات - فلسطين اليوم
  • 08:33 - 03 نوفمبر 2014
مشاركة

حمّلت جماعة الحوثي الأجهزة الرسمية في اليمن المسؤولية عن اغتيال السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل، معتبرة أن الجهات الرسمية وأجهزتها تعمدت الاستمرار "في تنصلها عن المسؤولية وفي تغاضيها عن النشاطات الإجرامية، رغم امتلاكها الإمكانات اللازمة والمعلومات الكافية عن كل الخلايا الإجرامية وتحركاتها".

وأدان بيان صادر عن المجلس السياسي لجماعة الحوثي "الجهات والأجهزة الرسمية التي لم تتعاط مع أي رؤية تساعد على تعزيز الوضع الأمني واستقراره على الرغم من المساعي الحثيثة لإقناعها بذلك".

وأضافت الجماعة أن هناك جهات تسعى لبقاء الوضع في البلد مضطربا والحيلولة دون حدوث أي استقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي، مؤكدة أن ما سمتها "الثورة الشعبية لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية في حال لم تتعاط الجهات الرسمية إيجابا مع مطالبها".

وكانت الرئاسة اليمنية اعتبرت أن اغتيال المتوكل هدفه "إثارة الفتنة"، متوعدة في بيان لها "من قاموا بهذا العمل الإجرامي البشع والمدان" بأنهم "لن يفلتوا من العقاب، وستتم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".

متعلقات