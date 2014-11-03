الحوثيون يحمّلون السلطة مسؤولية اغتيال المتوكل

حمّلت جماعة الحوثي الأجهزة الرسمية في اليمن المسؤولية عن اغتيال السياسي البارز محمد عبد الملك المتوكل، معتبرة أن الجهات الرسمية وأجهزتها تعمدت الاستمرار "في تنصلها عن المسؤولية وفي تغاضيها عن النشاطات الإجرامية، رغم امتلاكها الإمكانات اللازمة والمعلومات الكافية عن كل الخلايا الإجرامية وتحركاتها".

وأدان بيان صادر عن المجلس السياسي لجماعة الحوثي "الجهات والأجهزة الرسمية التي لم تتعاط مع أي رؤية تساعد على تعزيز الوضع الأمني واستقراره على الرغم من المساعي الحثيثة لإقناعها بذلك".

وأضافت الجماعة أن هناك جهات تسعى لبقاء الوضع في البلد مضطربا والحيلولة دون حدوث أي استقرار سياسي أو أمني أو اقتصادي، مؤكدة أن ما سمتها "الثورة الشعبية لن تقف مكتوفة الأيدي إلى ما لا نهاية في حال لم تتعاط الجهات الرسمية إيجابا مع مطالبها".

وكانت الرئاسة اليمنية اعتبرت أن اغتيال المتوكل هدفه "إثارة الفتنة"، متوعدة في بيان لها "من قاموا بهذا العمل الإجرامي البشع والمدان" بأنهم "لن يفلتوا من العقاب، وستتم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع".