الداخلية بغزة تدعو مصر لسرعة فتح معبر رفح

دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم السلطات المصرية للإسراع في فتح معبر رفح البري أمام الحالات الإنسانية.

وقال البزم – في تصريح صحفي – إن "عدد أيام إغلاق معبر رفح البري من قبل السلطات المصرية خلال العام الحالي وصل "189" يوماً"، في ظل إغلاق المعبر حالياً لليوم التاسع على التوالي".

وطالب المتحدث باسم الداخلية السلطات المصرية إلى "تقدير حجم المعاناة والكارثة التي يعيشها أبناء شعبنا جراء استمرار المعبر"، وفي ظل وجود آلاف الحالات الإنسانية المُلحة للسفر من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية.