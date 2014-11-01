16 أسيرًا من الضفة وغزة يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ستة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم الأول من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، وهم :

من مدينة جنين ، الأسير سعيد حسام سعيد طوباسى (31 عامًا ) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام ألفين واثنين .

الأسير محمد فؤاد خالد واكد ( 39 عامًا ) محكوم بالسجن ستة وعشرين عامًا بعد اعتقاله عام ألفين واثنين .

الأسير فادي طلال سالم السعدي محكوم بالسجن ثمانية وعشرين عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وأربعة .

من مدينة الخليل، الأسير أسامة مسلم علي شريتح ( 38 عامًا ) محكوم بالسجن خمسة عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وأحد عشر .

الأسير جعفر إبراهيم يوسف عوض ( 22 عامًا ) محكوم بالسجن عامين وأربعة أشهر بعد اعتقاله عام ألفين وثلاثة عشر .

من مدينة رام الله، الأسير عاطف حسين جبر أبو عليا ( 41 عامًا ) محكوم بالسجن ثلاثة عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وتسعة.

فيما دخل عشرة أسرى أمس الواحد والثلاثين من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم :

من مدينة رام الله الأسيرين محمود سالم سليمان أبو خرابيش ( 49 عامًا ) و الأسير جمعة إبراهيم جمعة آدم ( 46 عامًا ) محكومان بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقالهما عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين .

من مدينة الخليل الأسير خليل محمود يوسف أبو عرام ( 48 عامًا ) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بعد اعتقاله عام ألفين واثنين .

الأسير موسى عودة علي مخامرة ( 36 عامًا ) محكوم بالسجن ثلاثين عامًا بعد اعتقاله عام ألفين واثنين .

الأسير جميل خليل موسى عوض ( 49 عامًا ) محكوم بالسجن سبعة عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين واثنين .

من عرابة جنين الأسير نبيل جمعة طاهر مغير ( 32 عامًا ) محكوم بالسجن ثلاثة وعشرين عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وواحد.

والأسير مجاهد حسني أـحمد ابوجلبوش ( 32 عامًا ) محكوم بالسجن أربعة عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وواحد من عرابة جنين.

الأسير منير طلال سعيد قاسم ( 39 عامًا ) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام ألفين وخمسة .

الأسير مهند محمد محمود العزة ( 38 عامًا ) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن ثلاثة عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وعشرة .

من مدينة غزة الأسير صالح محمد صالح أبو شوشه ( 43عامًا ) محكوم بالسجن أربعة عشر عامًا بعد اعتقاله عام ألفين وسبعة .