نصائح وارشادات - كيف تستعد لاستقبال الشتاء؟

يختلف فصل الشتاء عن باقي فصول العام حيث أنه يشعرنا بالاحتياج للمكوث في البيت دائما، بالإضافة إلى القشعريرة من الخروج من البيت في وقت باكر، ورغم كل هذا، إلا أن الكثيرين يحبون فصل الشتاء ويفضلوه عن باقي الفصول، بل ينتظرونه بلهفة كبيرة خاصة للتمتع بالأمتار التي تكثر فيه.

ارشادات

1- يجب على الأسرة الاستعداد لفصل الشتاء باقتناء الأغطية الثقيلة للتدفئة والتي تشعرك بالدفء في ليالي الشتاء القارصة.

2- يجب شراء المعاطف الجلدية والصوفية للبسها عند الخروج من المنزل للحصول على أكبر تدفئة ممكنة، ويجب عدم الإهمال في هذه الأمور خاصة للأطفال حتى لا يصابوا بوعكات صحية.

3-يجب المحافظة على تدفئة الأنف والأذن بأستمرار، حيث من الممكن أن تصاب بأمراض البرد التي تنتشر في هذا الفصل من العام، ووقتها لن تستطيع الحركة مما سيجعل ذلك عائقا للقيام بالواجبات المطلوبة منك.

4- إذا كنت في منطقة تتميز بالبرودة الكبيرة في فصل الشتاء يجب عليك شراء وسيلة تدفئة مناسبة، ويجب أن تحسن اختيار هذه المدفئة وإلا ستخسر من الجانبين ماديا ولن تشعر بالدفءأيضا.

5-أحذر من وسائل التدفئة المباشرة لأنها تعرضك لفيروس الأنفلونز خاصة بعد الخروج من الأماكن الدافئة إلى الأماكن الباردة.

الشتاء والأطفال

1-يجب أن تكون غرفة الأطفال في درجة حرارة لا تقل عن 20 درجة مئوية، ولا تزيد عن 24 درجة مئوية سواء كان ذلك ليلا أو نهارا لأن أي مشكلة في درجة حرارة غرفة الطفل ستجعله يعاني من أمراض البرد.

2- يجب أن تكون غرفة الطفل بها تدفئة مناسبة لكي لا يشعر بالبرد وهذه التدفئة أيضا تكون مناسبة له لأن أي تدفئة بشكل خاطىء ستؤدي إلى إصابته بأمراض الشتاء بالتأكيد.

3-لا بديل عن تهوية غرفة الطفل، لأن هذه التهوية هي ما تجعل الهواء متجددا في الغرفة مما لا يعرضه للإصابة بأية أمراض محتملة في هذا الفصل الصعب من السنة.

4-يفضل أن ينام الطفل في سرير لا يلاصق أي مصدر من مصادر الهواء، بل يفضل أن يكون مكان السرير أما أحد الجدران الداخلية لغرفته لكي تحافظ على نسبة تدفئة مناسبة له.