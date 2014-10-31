اتحاد الكرة: الدوري العام ينطلق في موعده المحدد

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الجنوبية انطلاق دوري الدرجتين الممتازة والأولي في موعده المحدد يوم الحادي والعشرين من نوفمبر المقبل، يسبقه مباراة السوبر بين فريقي شباب رفح بطل الدوري وخدمات رفح بطل الكأس في الرابع عشر من الشهر ذاته على ملعب رفح البلدي.

وقرر الاتحاد في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء إجراء قرعة دوري الدرجتين الممتازة والأولي يوم الأحد 16/11 الساعة الثانية عشر في مقر الاتحاد.

كما وقرر الاتحاد الإبقاء على العقوبات الإدارية الخاصة بالموسم المنصرم 2013-2014 بحق المدربين والإداريين وتخفيض العقوبة المالية إلى النصف.

وخاطب الاتحاد كل الأطراف المعنية ( الشرطة، الإسعاف والطوارئ) للحفاظ وتأمين سلامة المباريات، حيث بدأت اللجان التابعة للاتحاد في عمل الترتيبات الخاصة بإطلاق البطولة في موعدها.

وقدم إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة شكر مجلس الاتحاد والأسرة الرياضية لفخامة الرئيس أبو مازن على دعمه الكبير للحركة الرياضية والأندية على مستوى الوطن.

وثمن أبو سليم دور اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة والسيد طارق عباس نجل سيادة الرئيس ورئيس نادي الأمعرى على جهودهما الكبيرة بتحويل المكرمة الرئاسية لأندية محافظات غزة.

ودعا أبو سليم الأندية بضرورة الاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة الدوري العام، متمنياً لها التوفيق والنجاح.