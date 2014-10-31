راشد الغنوشى : حركة النهضة ليس لها مرشح في الانتخابات الرئاسية

قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن حركة النهضة ليس لها مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كما أنه ليس لها اعتراض على أية شخصية متقدمة للاستحقاق الرئاسي.

وأضاف الغنوشي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم - إن حركة النهضة معنية كطرف سياسي بهذا الاستحقاق الانتخابي الجديد، وستعقد اجتماعا لمجلس الشورى الأحد القادم، بهدف التشاور مع قواعدها، ومناقشة مختلف الاحتمالات المطروحة، بما في ذلك مبادرة الرئيس التوافقي.

وأوضح أن الحزب الأول الفائز في الانتخابات التشريعية هو المعنى بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه لم يتم الإتصال حتى الآن بحركة النهضة بقصد التشاور في هذا الشأن"، ومؤكدا أنه يدعم خيار تكوين حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة.

وقال "إن تونس لا تحكم بنسبة 15 بالمائة، وإنما بالتوافق، باعتبار أن البلاد مازالت تعيش مرحلة انتقالية، جسدتها نتائج الانتخابات، التي لم يعط فيها الشعب الأغلبية لأي حزب، مما يقيم الدليل على توجه تونس نحو الديمقراطية.