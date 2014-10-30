اليوم : دخول مواد بناء للقطاع الخاص بعد 15 يوما

أعلنت هيئة المعابر والحدود عن سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح معبر كرم أبو سالم التجاري اليوم الخميس، وإدخال عدد من الشاحنات المحملة بمواد البناء للقطاع الخاص وذلك استكمالا لبقية الكمية التي دخلت منتصف شهر أكتوبر بتاريخ 14/10.

وأوضح مدير معبر كرم أبو سالم التجاري المقدم منير الغلبان أنه سيتم خلال عمل اليوم ادخال مواد بناء للقطاع الخاص والذي يتم توزيعه على المتضررين من العدوان حسب الآلية المتبعة لدى وزارة الاشغال، الى جانب الشاحنات التي تدخل الى القطاعين التجاري والزراعي والمساعدات.

وبين المقدم الغلبان أنه سيتم إدخال "4" شاحنات اسمنت و"7" ش حديد و "15" شاحنة حصمة فقط.

تجدر الإشارة الى ان الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق ويزيد الحصار على سكان القطاع بمنعه دخول جميع مواد البناء منذ سبعة اعوام.