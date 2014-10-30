فائزة بجائزة نوبل تتبرع بإعادة ترميم مدرسة في غزة

أعلن المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقلا عن بيان رسمي صادر عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) ان ملالا يوسف زاي، الفائزة مناصفة بجائزة نوبل للسلام، قد تبرعت بمبلغ 50,000 دولار وهي القيمة الكلية لجائزة الاطفال العالمية التي منحت لها، وذلك لإعادة تأهيل إحدى مدارس الوكالة الدولية في قطاع غزة والتي تعرضت للدمار أثناء جولة الصراع الاخيرة.

وقد أعلنت ملالا عن التبرع من مدينة ستوكهولم بالسويد بعد تسلمها الجائزة الرفيعة التي تمنح لأطفال مميزين سنويا. وقالت في كلمة مقتضبة أثناء تقديم التبرع إن من حق أطفال فلسطين وكل أطفال العالم أن يأخذوا نصيبهم من التعليم.

وقد رحب المفوض العام للأونروا بيير كراهنبول بهذا التبرع السخي والذي يساعد عددا كبيرا من الأطفال للعودة إلى مدارسهم.

وقال كراهنبول مخاطبا ملالا: “إنك بهذا التبرع ترفعين من معنويات ربع مليون تلميذ و9000 معلم. لقد عاشوا معاناة مدمرة أثناء الحرب ولكن لطفك وكرمك سيساعدهم في التعافي من آلامهم التي عاشوها في الشهور الاخيرة”.